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Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano: Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!

Vincenzo Italiano: Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 22:18 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 22:23
Vincenzo Italiano: Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Gerçekten çok önemli bir maç. Burada 3 puan söz konusu ve bu puanları almak istiyoruz. Zor bir maç olacak, mücadele etmemiz gerekecek. Bizim için önemli bir test olacak. Umarım güzel bir maç olur. Gerçek Beşiktaş'ı göstermemiz lazım ki puanlar alabilelim.

Bugün Olaitan'ı daha merkezde, Salih ile birlikte orta sahada görmek istiyorum. Ortada Trossard'ın da kalitesine ihtiyacımız var. Nasıl oynanması gerektiğini bilen biri.

Umarım kanat oyuncularımız da bugün iyi iş çıkaracaklardır. Kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Oyuncularımın kalitesine ihtiyacımız var ki mutlu olalım." ifadelerini kullandı.

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