Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Celtic-Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak Celtic-Beşiktaş maçı saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca Celtic-Beşiktaş canlı izle, maçın 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki, Celtic-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maça dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA NAMAĞLUP İLERLİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk üç haftasında başarılı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar, lig aşamasında 8. sırada bulunuyor.

Avrupa Ligi'ne Olimpik Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Kartal, ikinci haftada Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Üçüncü maçında Crystal Palace'ı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu üç karşılaşmada 17 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 6 gol gördü. Beşiktaş, Celtic karşısında da yenilmezlik serisini sürdürerek puanını yükseltmek istiyor.

CELTIC'İN AVRUPA LİGİ'NDE HENÜZ GALİBİYETİ YOK

İskoçya Premiership'te zirve mücadelesi veren Celtic, Avrupa Ligi'nde ise istediği sonuçları alamadı. İlk üç haftada oynadığı karşılaşmaların tamamını kaybeden İskoç temsilcisi, puan tablosunda 35. sırada yer alıyor.

Celtic, taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup ederek Avrupa'daki kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar ise rakibinin bu sezonki ilk puanlarını almasına izin vermeden Glasgow'dan avantajlı bir sonuçla dönmek istiyor.

ORKUN KÖKÇÜ CELTIC MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konulardan biri kaptan Orkun Kökçü'nün durumu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan milli futbolcunun Celtic karşılaşmasında kadroya dönmesi bekleniyor.

Maç öncesi yayımlanan haberlerde Orkun'un yedek kulübesinde başlamasının ve karşılaşmanın gidişatına göre süre almasının planlandığı aktarıldı. Kesin görev durumu ise teknik heyetin tercihi ve resmî maç kadrosuyla netleşecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 268. MAÇINA ÇIKACAK

Celtic deplasmanı, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 268. karşılaşması olacak. Siyah-beyazlılar, bugüne kadar oynadığı 267 maçta 104 galibiyet elde etti. Bu mücadelelerin 51'inde beraberlik yaşayan Kartal, 112 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında rakip fileleri 365 kez havalandırırken kalesinde 401 gol gördü. Celtic karşısında oynanacak mücadeleyle birlikte siyah-beyazlıların Avrupa serüvenine yeni bir karşılaşma daha eklenecek.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Glasgow'daki Celtic Park'ta oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek.

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunda TRT 1 kanalını bulamayan izleyiciler, manuel kanal arama işlemiyle frekans bilgilerini yeniden tanımlayabilir. Menü isimleri televizyon ve uydu alıcısı modellerine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak şu adımlar izlenir:

Televizyonun veya uydu alıcısının ayarlar menüsünü açın.

Kanal ayarları ya da uydu ayarları bölümüne girin.

Uydu listesinden Türksat 4A 42°E seçeneğini belirleyin.

Manuel arama veya transponder ekleme bölümünü açın.

Frekans değerini 11794 olarak girin.

Polarizasyonu V (Dikey), sembol oranını 30000 ve FEC değerini 3/4 olarak ayarlayın.

Kanal aramasını başlatıp bulunan kanalları kaydedin.

TRT 1 NEDEN ÇEKMİYOR, SİNYAL YOK HATASI NASIL GİDERİLİR?

Televizyonda TRT 1 kanalının açılmaması veya ekranda sinyal yok uyarısının görülmesi farklı teknik nedenlerden kaynaklanabilir. Öncelikle frekans bilgilerinin doğru girildiği kontrol edilmelidir. Ardından uydu alıcısının ve anten bağlantılarının gözden geçirilmesi gerekir.

Frekans bilgileri doğru olmasına rağmen yayın alınamıyorsa çanak anten yönü, LNB ve kablo bağlantıları kontrol edilebilir. Sorun devam ederse kanal taraması yeniden yapılabilir veya teknik servis desteği alınabilir.

Celtic-Beşiktaş maçı canlı yayın: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

Celtic-Beşiktaş canlı skor ve maç istatistikleri: https://www.fotomac.com.tr/canli-skor/celtic-besiktas-maci-74173044

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Celtic 🕚 23.00 🏆 UEFA Avrupa Ligi #4 🏟 Celtic Park 📺 TRT 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/T77JEnLJN5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2026