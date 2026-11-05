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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano Celtic maçı planını yaptı!

Beşiktaş, 3 maç sonunda 7 puan topladığı Avrupa Ligi’nde bugün Celtic deplasmanına çıkıyor. İlk 8 takım arasına adını yazdırmak isteyen İtaliano ve öğrencilerinin aklında 3 puandan başka bir sonuç yok. İşte kritik mücadele öncesi tüm önemli detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano Celtic maçı planını yaptı!

Avrupa Kupaları'nda bu sezon fırtınalar estiren Beşiktaş bugün önemli bir sınava daha çıkıyor. Celtic Park'ta saat 23.00'te başlayacak mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Karşılaşmayı TRT 1 naklen yayınlayacak.

Kartal, Avrupa Ligi'ne müthiş bir başlangıç yaptı. Evinde Marsilya'yı devirdikten sonra Hoffenheim deplasmanından da 3 puanla döndü. Ağır rotasyon yaptığı Crystal Palace karşılaşması da berabere bitince 3 mücadele sonunda 7 puana ulaştı ve avantajlı bir konumda yer alıyor.

CELTİC'IN PUANI YOK

BEŞİKTAŞ'IN bugün konuk olacağı Celtic'in Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşma sonunda puanı bulunmuyor. İskoçya temsilcisi Ferencvaros, Benfica ve Celta Vigo maçlarını kaybetti. 24 takımın bir üst tura yükseleceği Avrupa Ligi'nde tek umutları Beşiktaş karşısında yenilmemek olacak.

Siyah-beyazlılar ise İskoçya'ya büyük bir moralle gitti. Teknik direktör Vincenzo İtaliano ve öğrencileri zorlu bir atmosfere sahip Celtic Park'tan 3 puanı çıkarmayı planlıyor. 10 puana ulaşacak olan Kartal böylece üst turu büyük ölçüde garantileyecek.

268

Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda bugüne kadar 267 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 51 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. 112 mücadeleyi rakipleri kazandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş'ın 365 golü bulunuyor. Kalesinde ise 401 gol gördü.

MIRETTI SAKAT ÜMİT CEZALI

SİYAH-BEYAZLILARDA kaptan Orkun Kökçü'nün de iyileşmesi camianın morallerini yükseltti.

Celtic maçı öncesinde Kartal'ın iki eksiği bulunuyor. Orta saha oyuncusu Fabio Miretti sakatlığı sebebiyle İskoçya deplasmanında forma giyemeyecek.

Crystal Palace mücadelesinde kırmızı kart gören Ümit Akdağ ise cezası sebebiyle Celtic'e karşı oynayamayacak.

TROSSARD İLK PEŞİNDE

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Trossard, Süper Lig'de 9 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Ancak şu ana kadar Avrupa Kupaları'nda tabelaya etki edemedi. Avrupa Ligi elemeleri ve grupta oynadığı toplam 4 mücadelede gol veya asisti bulunmuyor. Belçikalı yıldızın hedefi, Celtic deplasmanında bu olumsuz seriyi bitirmek.

AVRUPA'DA DERTLASMAN DEĞİL!

SİYAH-BEYAZLILAR bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında ciddi sıkıntı yaşıyor. Sadece F.Bahçe'yi yenebilen Kartal, Alanya, Amed ve Trabzonspor'a ise kaybetti, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Beşiktaş, Avrupa'da ise 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

GÖZLER VLAHOVIC'TE

Kartal'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Avrupa Ligi'nde henüz ağları havalandıramadı. Sırp forvet bugün Celtic deplasmanında gol atarak serisini başlatmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano da bu maçta ona çok güvendiğini söyledi. Bu arada Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın 13 Kasım'da Almanya, 16 Kasım'da da Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

KARTAL'IN hocası İtaliano, Celtic deplasmanına götüreceği kadroyu belirledi.

Sakatlığı geçen kaptan Orkun Kökçü de kadroda yer aldı. İşte o isimler: "Nübel, Doğan, Emir Yaşar, Ndidi, Salih, Kartal Kayra, Oh, Orkun, Ouattara, Agbadou, Olaitan, Poku, Cerny, Trossard, Taylan, Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan, Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy.

İŞTE CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Celtic: Johnstone, Donovan, Vickers, Scales, Tierney, Baur, Mcgregor, Duran, Nygren, Tournekti, Hogh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Cerny, Olaitan, Salih, Ndidi, Trossard, Vlahovic

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