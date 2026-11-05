UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Celtic deplasmanına konuk oldu.
Turnuvadaki ilk 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, İskoç ekibine 3-2 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı.
Bu mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu güncellendi.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
36- Ararat-Armenia 0 PUAN
35- Lech Poznan 1 PUAN
34- Lilleström 1 PUAN
33- HB Sheva 1 PUAN
32- Celtic 3 PUAN
31- Marsilya 3 PUAN
30- Vİktorşa Plzen 3 PUAN
29- J. Bialystok 3 PUAN
28- Milan 3 PUAN
27- Celta Vigo 3 PUAN
26- Salzburg 4 PUAN
25- NK Celje 4 PUAN
24- Sturm Graz 4 PUAN
23- Hoffenheim 4 PUAN
22- Sparta Prag 4 PUAN
21- Crystal Palace 5 PUAN
20- Real Sociedad 5 PUAN
19- Torreense 6 PUAN
18- Omonia 6 PUAN
17- Rennes 6 PUAN
16- OFI 6 PUAN
15- Anderlecht 6 PUAN
14- AZ Alkmaar 6 PUAN
13- Lyon 7 PUAN
12- NEC Nijmegen 7 PUAN
11- Sunderland 7 PUAN
10- Levski Sofya 7 PUAN
9- Dinamo Zagreb 7 PUAN
8- Beşiktaş 7 PUAN
7- Bayer Leverkusen 9 PUAN
6- Olympiakos 10 PUAN
5- Juventus 10 PUAN
4- Union SG 10 PUAN
3- Ferencvaros 12 PUAN
2- Bournemouth 12 PUAN
1- Benfica 12 PUAN