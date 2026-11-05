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Anasayfa Beşiktaş İşte Celtic-Beşiktaş maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu!

İşte Celtic-Beşiktaş maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Bu maçın ardından bordo-mavililerin mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu merak ediliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 01:07
İşte Celtic-Beşiktaş maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Celtic deplasmanına konuk oldu.

Turnuvadaki ilk 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, İskoç ekibine 3-2 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı.

Bu mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu güncellendi.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

36- Ararat-Armenia 0 PUAN

35- Lech Poznan 1 PUAN

34- Lilleström 1 PUAN

33- HB Sheva 1 PUAN

32- Celtic 3 PUAN

31- Marsilya 3 PUAN

30- Vİktorşa Plzen 3 PUAN

29- J. Bialystok 3 PUAN

28- Milan 3 PUAN

27- Celta Vigo 3 PUAN

26- Salzburg 4 PUAN

25- NK Celje 4 PUAN

24- Sturm Graz 4 PUAN

23- Hoffenheim 4 PUAN

22- Sparta Prag 4 PUAN

21- Crystal Palace 5 PUAN

20- Real Sociedad 5 PUAN

19- Torreense 6 PUAN

18- Omonia 6 PUAN

17- Rennes 6 PUAN

16- OFI 6 PUAN

15- Anderlecht 6 PUAN

14- AZ Alkmaar 6 PUAN

13- Lyon 7 PUAN

12- NEC Nijmegen 7 PUAN

11- Sunderland 7 PUAN

10- Levski Sofya 7 PUAN

9- Dinamo Zagreb 7 PUAN

8- Beşiktaş 7 PUAN

7- Bayer Leverkusen 9 PUAN

6- Olympiakos 10 PUAN

5- Juventus 10 PUAN

4- Union SG 10 PUAN

3- Ferencvaros 12 PUAN

2- Bournemouth 12 PUAN

1- Benfica 12 PUAN

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