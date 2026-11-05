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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Gazze'ye destek günü

Gazze'ye destek günü

Avrupa Ligi'nde Celtic ile Beşiktaş arasındaki randevuda gözler tribünlerde de olacak. Ateşli bir atmosfer oluşturan Celtic taraftarları, Filistin'in haklı davasına en çok destek veren kulüp.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Gazze'ye destek günü
Avrupa Ligi'nde Celtic ile Beşiktaş arasındaki randevuda gözler tribünlerde de olacak. Ateşli bir atmosfer oluşturan Celtic taraftarları, Filistin'in haklı davasına en çok destek veren kulüp. Her maçta açtıkları bayraklar ve pankartlarla Gazze'ye destek veriyorlar. Bugün Beşiktaş ile oynayacakları mücadelede tribünlerde yine binlerce Filistin bayrağı olacak. Beşiktaşlı taraftarlar da İskoç seyircilere eşlik edecek. Her iki takımın taraftarları ortak bir şekilde Gazze'ye desteklerini sürdürecek. Siyah-beyazlı taraftarlar bu önemli randevuda takımlarını yalnız bırakmayacak. Celtic Park'taki yerini alacak olan Beşiktaşlı seyirciler, oyunculara güçlü bir destek verecek.
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