Celtic-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk üç haftayı yenilgisiz geçerek elde ettiği avantajı Celtic deplasmanında da korumayı amaçlıyor. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan alacağı galibiyetle puanını 10'a yükseltme fırsatı yakalayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan üç haftada iki galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar, bu performansıyla lig aşamasında 8. sırada yer alıyor. Avrupa'da oynadığı maçlarda hücum gücüyle dikkat çeken temsilcimiz, Celtic karşısında da skor üretmek istiyor. Beşiktaş, turnuvanın ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. İkinci hafta Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Üçüncü haftada ise Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla ilk üç maçını kaybetmeyen Beşiktaş, eleme turları da hesaba katıldığında Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazanmış oldu. Siyah-beyazlıların Celtic karşısındaki hedefi, Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürmek ve lig aşamasında üst sıralara tırmanmak.

BEŞİKTAŞ'IN CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki kritik sınavı, 5 Kasım Perşembe günü Glasgow'da oynanacak. Celtic Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic-Beşiktaş maçının yayın bilgileri belli oldu. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CELTIC'İN AVRUPA LİGİ'NDE PUANI BULUNMUYOR

Beşiktaş'ın rakibi Celtic, İskoçya Premiership'te başarılı bir sezon geçiriyor. Ligde 28 puanla liderliğini sürdüren İskoç ekibi, en yakın takipçisi Rangers'ın 4 puan önünde bulunuyor. Ancak Celtic'in Avrupa Ligi performansı, yerel ligdeki görüntüsünün gerisinde kaldı.

Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçta da mağlup olan Celtic, henüz puan alamadı. İskoç temsilcisi, lig aşamasında 35. sırada yer alıyor. Beşiktaş karşısında taraftarı önünde oynayacak olan Celtic, bu kez kazanarak Avrupa'daki kötü gidişatını durdurmayı hedefliyor.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede Beşiktaş'ın puan tablosundaki avantajı ve Celtic'in ilk galibiyet arayışı ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda alacağı sonuçla hem yenilmezlik serisini devam ettirmek hem de üst sıralardaki konumunu güçlendirmek istiyor.

ORKUN KÖKÇÜ CELTIC MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta taraftarların yakından takip ettiği konulardan biri kaptan Orkun Kökçü'nün takıma dönüşü. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan milli futbolcu, yeniden takımla çalışmalara katıldı ve Celtic karşılaşması için İskoçya'ya götürülen kafilede yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği bilgiye göre Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasına ilk 11'de başlamayacak. Yedek kulübesinde görev bekleyecek olan deneyimli orta saha oyuncusunun, maçın gidişatına bağlı olarak süre alması bekleniyor. Orkun'un dönüşü, Beşiktaş'ın orta saha rotasyonuna önemli bir seçenek kazandıracak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 268. KEZ SAHNE ALACAK

Celtic-Beşiktaş karşılaşması, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 268. maçı olacak. Avrupa arenasında bugüne kadar 267 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 mağlubiyet aldı.

Söz konusu mücadelelerde rakip filelere 365 gol gönderen siyah-beyazlılar, kalesinde 401 gole engel olamadı. Beşiktaş, Celtic deplasmanında kazanması halinde Avrupa kupalarındaki 105. galibiyetini elde edecek. Temsilcimiz, bu önemli istatistiğe bir yenisini eklerken UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARMALIYIZ. UMARIM YARIN POZİTİF BİR SONUÇ ALIRIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkarmalıyız. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve siyah-beyazlı futbolcu Hyeongyu Oh, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Celtic müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu bir deplasmana çıktıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bizim için önemli bir test olacak. Oyuncuların size, sizin oyunculara güvenmeniz lazım. Kendilerini önemli hissetmeliler. Oynama zamanı geldiğinde fiziksel olarak iyi durumda olmaları gerekir. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. İyi sonuçlar aldık. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Rakip, puan almaya aç olan bir takım. İyi bir maç çıkarmalıyız. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız" diye konuştu.

"AVRUPA'DA FARKLI BİR MOTİVASYONUMUZ VAR"

Takımdaki oyuncu durumlarına ve motivasyonlarına değinen Italiano, "Trossard kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Oyunu iyi okuyan zeki bir oyuncu. Yarın nasıl bir çözüm bulacağımızı hep beraber göreceğiz. Bütün ofansif oyuncuları işin içine dahil etmeyi düşünüyoruz. Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Onların oyuna kattıklarından eksik kaldık. Onların yokluğuna rağmen iyi sonuçlar aldık. Yarın Orkun'a süre vermek istiyoruz. Umarım planlarımız istediği gibi gider. Miretti'nin de yakın zamanda dönmesini bekliyoruz. Lig ve Avrupa farklı. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Avrupa'da daha farklı bir motivasyonumuz var. Buraya gelmek için zor maçlar oynadık. Şu anda Avrupa'ya motiveyiz. Yarın puanlar almak istiyoruz. Etkili taraftarların önünde oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"CELTIC'İN HENÜZ PUANI OLMAMASI NEDENİYLE ŞAŞKINIM"

Geçen sezon da rakibine karşı mücadele ettiğini hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım. Harika bir maçtı. 2-0'dan 2-2 yapmıştık. Celtic'e karşı burada oynamak farklı. Sıcak bir atmosfer oluyor. Celtic'in henüz puanı olmaması nedeniyle şaşkınım. Bizim için önemli bir test olacak. Herkesin hazır olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

HYEONGYU OH: "ESKİ TAKIMIMA KARŞI OYNAMAK ÖZEL OLACAK"

Eski takımı Celtic'e karşı sahaya çıkacak olan siyah-beyazlı futbolcu Hyeongyu Oh ise duygularını dile getirerek, "Heyecanlı ve hazırım. İki aydır bu maçı bekliyorum. Tekrar burada olmak güzel. Beni benimsediler. Burası ikinci evim gibiydi. Gol atsam da atmasam da özel bir gece olacak. Gol atarsam mutlu olacağım. Beşiktaş'ta oynamaktan gurur duyuyorum. Beşiktaş için her şeyimi veriyorum, vereceğim de. Buraya geldiğimde genç bir oyuncuydum. Burada anılarım var. Gol attığımda ne olacağını bilemiyorum, belki ağlayabilirim. Kendimi iyi hissediyorum. Celtic'in kalbimde özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

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🔜 #UEL nights return to Paradise #CelticBeşiktaş | #CelticFC🍀 https://t.co/ITGxk0dgzE — Celtic Football Club (@CelticFC) November 4, 2026