Celtic karşısında 1-0 önce geçmesine rağmen İskoçya'daki mücadeleyi 3-2 kaybeden ve Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ta ortaya çıkan tablo dikkat çekti. Dolmabahçe ekibi, 2026/2027 sezonunda çıktığı resmi maçlarda yaşadığı beş mağlubiyetin tamamını deplasmanda aldı.

Trendyol Süper Lig'de sırasıyla Alanyaspor (1-0), Amedspor (3-2) ve Trabzonspor (2-0) deplasmanlarını boş geçen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise play-off turunda Kauno Zalgiris'e (1), lig aşamasında ise Celtic'e (3-2) mağlup geldi.

ITALIANO: ARTIK SİNİRLENDİRMEYE BAŞLADI

Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı. Beni artık yormaya başladığını söyleyebilirim. Bu kabul edilemez bir şey." ifadeleri ile duruma tepkisini göstermişti.