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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano: Çok sinirliyim!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında deplasmanda Celtic'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 01:21 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 01:28
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano: Çok sinirliyim!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında deplasmanda Celtic ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrılırken mücadele hakkında teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

Gerçekten çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradım. İyi bir takıma karşı deplasmanda oynadık. Ama çok önemli bir fırsatı çöpe attık. Eskisi gibi sert olmamız lazım. Arkada çok pozisyon verdik ve hatalı oynadık. Oyuncularım iyi oynadı fakat daha dikkatli olmamız gerekirdi.

Kimseyi suçlamak istemiyorum fakat sezonun başında savunmada daha sert ve güçlüydük. Tabii ki de pozisyon vereceksiniz fakat bu kadar da kolay hediye edilmez pozisyonlar. Olaitan ve kanatlar gayet iyi oynadı. Fakat 3 puanı çöpe attığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı çok sinirliyim.

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