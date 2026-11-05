UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada siyah-beyazlılar, 53. dakikada Ernest Poku'ya yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı.
İşte o anlar...
Topun başına geçen Junior Olaitan'ın penaltı vuruşu, kaleci Johnstone tarafından kurtarılsa da Beninli oyuncu, dönen topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ
⚽ Junior Olaitaaaaannn!! Penaltıyı kaçırdı kendisi tamamladı, üçlüyü de çektirdi! Temsilcimiz deplasmanda öne geçti. https://t.co/IUn7ZKdUvo— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026