UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada siyah-beyazlılar, 53. dakikada Ernest Poku'ya yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı.

İşte o anlar...

Topun başına geçen Junior Olaitan'ın penaltı vuruşu, kaleci Johnstone tarafından kurtarılsa da Beninli oyuncu, dönen topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ