CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Celtic - Beşiktaş maçında penaltı kararı! Poku yerde kaldı...

Celtic - Beşiktaş maçında penaltı kararı! Poku yerde kaldı...

Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olan Beşiktaş, mücadelede dakikalar 52'yi işaret ettiğinde Poku'ya yapılan faulün ardından penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 00:22 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 01:04
Celtic - Beşiktaş maçında penaltı kararı! Poku yerde kaldı...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada siyah-beyazlılar, 53. dakikada Ernest Poku'ya yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı.

İşte o anlar...

Topun başına geçen Junior Olaitan'ın penaltı vuruşu, kaleci Johnstone tarafından kurtarılsa da Beninli oyuncu, dönen topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Avrupa Ligi puan durumu!
Beşiktaş İskoçya'da kaybetti!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
"Davam ekmek davası" demiş... Afyonkarahisar katili Arif Sefa Özdemir'in aylar önceki o paylaşımı Takvim'de
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup!
Thomas Reis: Yapmamız gereken şey...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş penaltı kazandı! Beşiktaş penaltı kazandı! 00:15
"İlk yarıda çok iyi oynadık!" "İlk yarıda çok iyi oynadık!" 23:48
"Bizim açımızdan üzücü bir gün" "Bizim açımızdan üzücü bir gün" 23:43
Pina: Golü bulabilsek... Pina: Golü bulabilsek... 23:37
"Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" "Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" 23:34
Paul Onuachu: Fırsat geldiği zaman... Paul Onuachu: Fırsat geldiği zaman... 23:29
Daha Eski
"Trabzonspor çok kaliteli bir takım" "Trabzonspor çok kaliteli bir takım" 23:22
Thomas Reis: Yapmamız gereken şey... Thomas Reis: Yapmamız gereken şey... 23:04
İşte Konferans Ligi puan durumu! İşte Konferans Ligi puan durumu! 22:59
Akyazı'da tatsız gece! Ülke puanımız... Akyazı'da tatsız gece! Ülke puanımız... 22:53
"Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!" "Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!" 22:14
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 22:11