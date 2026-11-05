UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Celtic ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar bu zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Oldukça temposuz geçen ilk yarıda birkaç atak dışında pozisyon çıkmadı. Maçta ilk gol girişimi Celtic'ten geldi. 8'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in şutu üstten auta gitti. 11'inci dakikada bu kez Beşiktaş ilk ciddi atağını yaptı. Bir anda ceza sahasında topu alan Trossard'ın şut çekmesine Celtic defansı izin vermedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen kalan dakikalarda gol çıkmayınca ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, 53'üncü dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol tarafta Poku, Lotomba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sascha Stegemann, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın kullandığı penaltıyı kaleci Johnstone çıkardı.

Kaleciden seken topu takip eden Olaitan, pozisyonu tamamlayarak fileleri havalandırdı: 0-1. Celtic, 62'nci dakikada beraberliği yakaladı. Orta alanda topu kazanan McGregor, sola doğru açıldıktan sonra pasını sağ tarafındaki Osmand'a aktardı.

Osmand'ın ceza sahası dışından sol köşeye şutunda top ağlara gitti: 1-1. 75'inci dakikada Nygren'in ceza sahası dışından şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 78'inci dakikada Celtic öne geçti. Osmand'ın pasıyla buluşan Duran, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Nübel'i de geçti. Sol çaprazdan vuruşunu yapan Duran, topu boş ağlara gönderdi: 2-1. 84'üncü dakikada Trossard'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti. 85'inci dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı.

Sol taraftaki Poku'nun pasıyla buluşan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden sert şutunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 2-2. 87'nci dakikada Celtic bir kez daha öne geçti. Tierney'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Duran, yaşanan karambolün ardından yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-2. Maç Celtic'in 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR:

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic ekibiyle Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş, 54. dakikada penaltı kazandı. Bu penaltıda topun başına Olaitan geçti. Beninli futbolcunun penaltı vuruşunu kaleci kurtarsa da dönen topu Olaitan tamamladı ve ağları sarstı.

Bu golle Beşiktaş mücadelede 1-0'lık skorla öne geçti.

Karşılaşmada dakikalar 62'yi gösterirken bu kez ev sahibi Celtic adına Osmand sahneye çıktı. Futbolcu skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Mücadelenin 86. dakikasında Orkun Kökçü uzaktan şık gol vuruşuyla takımına 2-2'lik beraberliği getirdi.

Bu golden çok kısa bir süre sonra 87. dakikada ev sahibi Celtic takımında Duran ağları havalandırdı. Duran'ın golüyle Celtic sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Celtic 3-2 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Junior Olaitaaaaannn!! Penaltıyı kaçırdı kendisi tamamladı, üçlüyü de çektirdi! Temsilcimiz deplasmanda öne geçti. https://t.co/IUn7ZKdUvo — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026

Celtic, Osmand'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/Y2wqzY4CEr — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026

⚽️ Orkun Kökçüüü!! Harika vurdu tam köşeye! https://t.co/n4LXlhSHCN — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026