UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 268. karşılaşmasını oynayacak. İskoçya'da kritik bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlılar, Avrupa arenasındaki istatistiklerini geliştirmek için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 267 maçta 104 galibiyet aldı. 51 karşılaşmada rakipleriyle yenişemeyen Kartal, 112 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, söz konusu maçlarda 365 gol atarken kalesinde 401 gol gördü.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Celtic ile Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 23:00'te başlayacak.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic-Beşiktaş karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Nygren, Hassan, Duran, Hogh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Hyeongyu Oh.

AVRUPA KUPALARINDA TÜRKİYE'Yİ 47 KEZ TEMSİL ETTİ

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları yolculuğunda Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti. Siyah-beyazlı ekip, farklı dönemlerde Avrupa'nın önemli organizasyonlarında mücadele etti.

Kartal, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez yer aldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 143. KARŞILAŞMA

Celtic mücadelesi, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 143. maçı olacak. Organizasyonda 142 kez sahaya çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 64'ünü kazandı. 26 mücadelede beraberlik yaşayan Kartal, 52 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 226 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, Kupa 2'de oynadığı maçlarda kalesinde 186 gol gördü. Celtic karşılaşmasıyla birlikte bu istatistiklere yeni bir mücadele daha eklenecek.

DEPLASMANDA 134. KEZ SAHNE ALACAK

Beşiktaş, Celtic Park'taki mücadeleyle Avrupa kupalarında 134. deplasman maçını oynayacak. Daha önce rakip sahalarda 133 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 36 galibiyet ve 24 beraberlik elde etti. Kartal, 73 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Deplasmanda 154 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, rakiplerinin 248 golüne engel olamadı. İskoçya'da oynanacak karşılaşma, siyah-beyazlıların Avrupa deplasmanlarındaki performansını geliştirme hedefi açısından önem taşıyor.

AVRUPA KUPALARINDA ÜÇ ÇEYREK FİNAL

Beşiktaş, Avrupa kupalarında üç kez çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, ilk olarak 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son sekiz takım arasında yer aldı. 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek finale çıkan Kartal, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde aynı başarıyı yakaladı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonundaki çeyrek final eşleşmesinde Olimpik Lyon ile karşılaştı. İki takım arasındaki eşleşmede turu belirleyen penaltı atışları sonucunda siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.

EN FARKLI GALİBİYET B36 TORSHAVN'A KARŞI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında aldığı en farklı galibiyet, 2018-2019 sezonunda geldi. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı sahasında ağırlayan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 6-0 kazandı.

Kartal'ın Avrupa'daki farklı galibiyetleri arasında Saraybosna karşısında deplasmanda alınan 5-0'lık sonuç da bulunuyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ve Lugano'yu da 5-1 mağlup etti.

AVRUPA'DAKİ EN AĞIR YENİLGİ LIVERPOOL'DAN

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyeti, 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz ekibine konuk olan Beşiktaş, sahadan 8-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda Leeds United'a, 2016-2017 sezonunda ise Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu. Bu iki karşılaşma da kulübün Avrupa kupaları tarihindeki ağır yenilgileri arasında yer alıyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK GOL ATAN İSİM OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki gol krallığı sıralamasının zirvesinde Oktay Derelioğlu bulunuyor. 1993-1999 yılları arasında siyah-beyazlı formayla Avrupa maçlarında 14 gol atan Derelioğlu, kulübün bu alandaki en golcü oyuncusu konumunda. Derelioğlu'nu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Ricardo Quaresma ile Bobo ise Avrupa kupalarında 12'şer gol kaydetti.

Mevcut kadroda Avrupa listesine dahil edilmeyen Milot Rashica'nın 4 golü bulunuyor. Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh 3'er; Semih Kılıçsoy 2 golle sıralamada yer alıyor. Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Ernest Poku, Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan'ın ise Avrupa kupalarında 1'er golü bulunuyor.