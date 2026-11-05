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Anasayfa Beşiktaş Avrupa'da farklıyız

Avrupa'da farklıyız

Italiano: ”Süper Lig farklı, Avrupa farklı. Şu ana kadar Avrupa’da gayet iyi gidiyoruz. Avrupa’da konsantrasyonumuz ve dikkat seviyemiz daha farklı. Önemli puanlar aldık ve iyi işler çıkardık.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Avrupa'da farklıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Celtic maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da bugüne kadar önemli işler başardıklarını ve lige göre daha farklı oynadıklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Lig farklı, Avrupa farklı. Şu ana kadar Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Sadece 1 mağlubiyetimiz var, Zalgiris rövanşıydı.

Avrupa'da bence bizim farklı konsantrasyonumuz var. Dikkat seviyemiz farklı. Puanlar aldık ve iyi işler çıkardık. Asla kolay değil Avrupa, buraya gelmek için çok çalıştık, zor maçlar oynadık. Avrupa'dayız ve buraya konsantreyiz, gruptan çıkmak istiyoruz. Daha fazlası için daha fazla puan almalıyız.

Zor bir maç olacak. Mükemmel bir stadyum ve etkili taraftarları var. Celtic'in de puana ihtiyacı var. Bazı değişiklikler yapacağız."

'Orkun Kökçü yedekte olacak'

Orkun Kökçü'nün durumu hakkında da bilgi veren Vincenzo İtaliano, "Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz" dedi.

Oh: Gol atarsam ağlayabilirim

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Hyeon-gyu Oh, daha önce Celtic forması da giydiğini ve kendisi açısından duygusal bir maç olacağını ifade etti. Golcü futbolcu, "Celtic'e ilk geldiğimde çok gençtim, hayalleri ve rüyaları olan bir gençtim. Zor ve güzel zamanlar geçirdim. Gol attığımda ağlayabilirim bile" ifadelerini kullandı.

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