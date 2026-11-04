Wilson tüyo verdi

Beşiktaş'ta 1989-90 ve 1990-91 sezonlarında 2 lig şampiyonluğu yaşayan İan Wilson, yarın İskoçya'da oynanacak Celtic maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı ekibin sahaya 3-1-4-2 sistemiyle çıkacağını ifade eden 68 yaşındaki futbol adamı, "Celtic son 1 yıldır istikrarsız bir grafik çiziyor ama ilk düdükten itibaren pres yapıp saldıracaklar. Önde baskı yapacaklar, bu yüzden Beşiktaş kendi defans üçlüsünde top kaybı yapmamaya dikkat etmeli. Savunmada Celtic'in bazı sakatlıkları var" dedi.

ZİHİNSEL OLARAK GÜÇLÜ OLMALI

Ian Wilson, siyah-beyazlı takımın zorlu müsabakada rakip savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle fırsatlar yakalayacağını belirterek şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın Celtic'e kanatlardan saldırıp kendi normal oyununu oynadığı takdirde pozisyon üreteceğini düşünüyorum. Beşiktaşlı oyuncular zihinsel olarak sahada güçlü olmalılar. Savunmada yeterince konsantre olurlarsa Celtic'e problem oluşturabilirler. Beşiktaş maçta pozisyonlar bulacaktır ve onlara gol atabilir. Skor tahminim ise 2-2."

SEBA EFSANE

Siyah-beyazlı kulübün merhum onursal başkanı Süleyman Seba'dan övgüyle bahseden İan Wilson, "Süleyman Seba, şüphesiz Beşiktaş'ın son yüzyıldaki en iyi başkanıdır. 'Efsane' kelimesi onun için yetersiz kalır. Bana ve aileme karşı o kadar harikaydı ki İstanbul'a ilk ayak bastığım gün beni havalimanında bizzat karşıladı. Beşiktaş'ta geçirdiğim dönem benim unutulmaz bir deneyimdi" diye konuştu.

TARAFTAR VURGUSU

Celtic taraftarlarının tutkusuna dikkat çeken eski İskoç futbolcu, "Bana Beşiktaşlı taraftarları hatırlatıyor. Parkhead Stadı tamamen dolu olacak. Çok sayıda Türk taraftar da olacaktır. Parkhead'de Beşiktaş taraftarları, Celtic taraftarlarının maçtan önce takımlarına gösterdiği tutkuya şahit olacaklar. Dünya Kupası'nda da gördüğünüz gibi İskoç taraftarlar dünyanın en iyileridir" ifadelerini kullandı.

İskoçya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan yeşil-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise henüz puanla tanışamadı.