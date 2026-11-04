Vincenzo Italiano: Orkun Kökçü yedek başlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 4. hafta maçında Celtic'e konuk oluyor. Kritik mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve siyah-beyazlıların golcü ismi Hyeon-gyu Oh, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan önemli başlıklar...

HYEON-GYU OH: BURASI İKİNCİ EVİM GİBİYDİ

"Çok heyecanlıyım, hazırım. 2 aydır bu maçı bekliyordum. Burada olmak, geri dönmek çok özel bir his. Ben buraya ilk geldiğimde düzgün şekilde İngilizce konuşamıyordum. Celtic'te beni ailenin parçası olarak benimsediler. Burası ikinci evim gibiydi. Değişik goller içindeyim. Gol atsam da atmasam da çok özel. Gol atarsam da mutlu olacağım. Beşiktaş oyuncusuyum, Beşiktaş'ta gururla oynuyorum, Beşiktaş için her şeyimi vereceğim."

"Gol attığımda ağlayabilirim"

"Celtic'e ilk geldiğimde çok gençtim, hayalleri ve rüyaları olan bir gençtim. Zor ve güzel zamanlar geçirdim, anılarım var Celtic'te. Çok teşekkür etmek istiyorum tüm taraftarlara. Gol attığımda ağlayabilirim bile..."

"Celtic'in kalbimde özel bir yeri var"

"Celtic'e gelmeden önce İngilizce bilmiyordum, burada çok şey öğrendim. Oynayamadığım zamanlar da oldu. Son altı aydır oynuyorum, gayet iyiyim. Celtic'i gerçekten çok seviyorum, kalbimde özel bir yeri var. Celtic'ten ayrıldıktan sonra da motiveydim. Ne kadar geliştiğimi göstermek istiyordum. Sonunda buraya döndüm, yarın da bunu göstermek istiyorum."

VINCENZO ITALIANO: OYUNCULAR SİZE GÜVENMELİ

"Takım kurduğum zaman inanıyorum ki seçtiğiniz oyuncular önemli, onların size güvenmesi sizin onlara güvenmeniz lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuların kendini önemli hissetmesi lazım. Oynayacakları geldiği zaman iyi seviyede olmaları, ne yapmaları gerektiğini biliyor olması lazım. Bunu şu ana kadar iyi yapıyoruz. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruplardan çıkmak. Celtic'e karşı oynayacağız. Celtic de puan almaya ihtiyacı olan bir takım. İşimiz zor olacak. Bazı değişiklikler olacak. Çünkü pazar günü yine maçımız var. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız."

"Şu an yapmaya çalıştığım şey..."

"Trossard'dan bahsediyoruz. Tanınan, kendisini kanıtlamış, zeki ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu. Ortada ve kanatlarda oynayabiliyor. Çözümümüzü hep beraber göreceğiz. Şu an yapmaya çalıştığım şey ofansif oyuncuların tamamını işin içine dahil etmek."

"Orkun yedekte olacak, süre alacak"

"Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz."

"Avrupa'da motivasyonumuz farklı"

"Lig farklı, Avrupa farklı. Şu ana kadar Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Sadece 1 mağlubiyetimiz var, Zalgiris rövanşıydı. Avrupa'da bence bizim farklı konsantrasyonumuz, daha farklı dikkat seviyemiz var. Puanlar önemli ve iyi işler çıkardık. Asla kolay değil Avrupa, buraya gelmek için çok çalıştık, zor maçlar oynadık.

Lig ise farklı. Ligi iki gün sonra konuşuruz. Daha farklı olduğunu biliyorsunuz. Avrupa'dayız ve buraya konsantreyiz, gruptan çıkmak istiyoruz. Daha fazlası için daha fazla puan almalıyız. Yarın zor bir maç olacak. Mükemmel bir stadyum ve etkili taraftarları var.

Celtic'in motivasyonu farklı, şu an puanları yok, bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Güçlü oyunlarına karşı güçlü oynamalıyız, aynı motivasyonla oynamalıyız. Yarın işimiz gerçekten zor."