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Anasayfa Beşiktaş Trossard'dan Vlahovic övgüsü

Trossard'dan Vlahovic övgüsü

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, üst düzey oyuncularla oynamayı sevdiğini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Trossard'dan Vlahovic övgüsü
Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, üst düzey oyuncularla oynamayı sevdiğini söyledi. 31 yaşındaki maestro, takım arkadaşı Dusan Vlahovic ile ilgili olarak "2.5 aydan beri beraberiz, iyi bir iletişimimiz var. Hem saha içi hem saha dışı birbirimizi tanıyınca iyi işler yapacağız. Üst düzey bir santrfor. Çok çalışkan birisi. Zaman geçtikçe hem bireysel hem kolektif olarak daha iyi olacağız" yorumunu yaptı.
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