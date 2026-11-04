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Anasayfa Beşiktaş Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? İlk 11'de mi?

Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? İlk 11'de mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün durumu merak ediliyor. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan kaptan, İskoçya kafilesinde yer aldı. Peki Orkun Celtic maçında forma giyecek mi?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 08:19 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 14:18
Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? İlk 11'de mi?

Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda gözler kaptan Orkun Kökçü'ye çevrildi. Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi karşılaşmada takımını yalnız bırakan milli futbolcudan sevindiren haber geldi. Tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Celtic maçı için açıkladığı İskoçya kafilesinde de yer aldı.

ORKUN KÖKÇÜ CELTIC MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Celtic deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlı ekibin İskoçya kafilesi açıklandı. Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Orkun Kökçü ve Kasımpaşa maçında hastalığı sebebiyle kadroda yer almayan Ernest Poku kafilede yer aldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, yaşadığı ayak sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalıyor. Milli futbolcunun yeniden forma giyebilmesi için sağlık ekibinin kontrolünde tedavi ve hazırlık süreci devam ediyor.

Teknik heyetin önceliği, kaptanın tamamen iyileşerek sahalara dönmesi. Orkun'un erken dönerek yeniden sakatlık yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında Celtic ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki Celtic Park'ta oynanacak mücadele, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ MAÇLARDA OYNAYAMADI?

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Orkun Kökçü; Trabzonspor, Başakşehir, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında görev yapamadı. Milli futbolcunun yeniden takımla çalışmaya başlaması, Beşiktaş'ın orta saha rotasyonu açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Teknik heyetin önceliği, kaptanın tamamen hazır hale gelerek sahalara dönmesi. Bu nedenle Celtic maçında alınacak kararın oyuncunun sağlık durumu dikkate alınarak verilmesi bekleniyor.

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