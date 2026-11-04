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Anasayfa Beşiktaş Kaptan döndü

Kaptan döndü

Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçta forma giyemeyen kaptan Orkun, takımla birlikte çalışmalara başladı. 25 yaşındaki yıldızın Celtic karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alması, Gençlerbirliği maçında ise ilk 11’e dönmesi planlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Kaptan döndü

Orkun yaşadığı sakatlık sebebiyle Trabzonspor, Palace, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımdaki yerini alamamıştı. İyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydeden 25 yaşındaki kaptanın, dün takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Bir an önce formasına kavuşmak için sabırsızlanan Orkun'un Celtic karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alması, Gençlerbirliği maçında ilk 11'e dönmesi planlanıyor. Beşiktaş milli futbolcunun forma giymediği son 4 müsabakada 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik yaşamıştı.

ITALIANO ACELECİ DEĞİL

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, yüzde 100 olarak hazır olmadan Orkun Kökçü'yü sahaya sürmeyi düşünmüyor. Yıldız oyuncunun sakatlık durumunu yakından takip eden 48 yaşındaki hoca, ağrıları devam ettiği takdirde Orkun'u maç kadrosuna almayacak. İtaliano daha önce yaptığı açıklamada kaptanın Celtic sınavı sonrası aralarına katılacağını duyurmuştu.

Kaptan Orkun'un takımla antrenmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

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