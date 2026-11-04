İlk 8 aşkına

Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yarın gece Celtic ile deplasmanda önemli bir sınava çıkacak. Kupa 2'de fırtına gibi esen Kara Kartal, zorlu fikstüre rağmen 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek hanesine 7 puan yazdırdı. 3'üncü haftayı 8'inci sırada kapatan Vincenzo Italiano'nun talebeleri, İskoçya'dan zaferle dönerek ilk 8'e girme yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçından da mağlup ayrılan İskoç ekibinin puanı bulunmuyor.

SAVUNMACILARA UYARI

Oyuncularıyla zorlu karşılaşma öncesi toplantı yapan 48 yaşındaki teknik adam, müsabakanın önemini anlatarak 3 puan almak zorunda olduklarını söyledi. Celtic'in 3'üncü bölgede prese dayalı bir futbol sergilediğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, savunma oyuncularını özellikle geriden topla çıkarken hata yapmamaları konusunda uyardı. Vincenzo Italiano ayrıca İskoç ekibinin tutkulu taraftarlarıyla Parkhead Stadı'nda fiziksel temaslı ve güçlü bir oyun oynadığına dikkat çekti.

2 MAÇ DAHA AZ OYNAYACAK

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlarsa doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Bu da siyah-beyazlı ekibin Avrupa kulvarında 2 maç daha az oynaması anlamına geliyor. 9 ile 24'üncü sıralar arasındaki takımlar ise son 16'ya kalabilmek için çift maçlı play-off turunda karşılaşıyor.

DİĞER SINAVLAR KOLAY

Marsilya ve Hoffenheim gibi takımları mağlup eden, son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın bundan sonraki sınavları kağıt üstünde nispeten daha kolay. 26 Kasım'da Hapoel Beer Sheva ile Batum'da karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, 10 Aralık'ta Bayer Leverkusen'in konuğu olacak. 21 Ocak 2027'de Saint Gilloise ile Dolmabahçe'de karşılaşacak olan Kartal, 28 Ocak 2027'de Omonia deplasmanıyla lig etabını tamamlayacak.

EN AZ 16 PUAN ŞART

Temsilcimizin lig aşamasını ilk 8 sırada bitirmesi için geçtiğimiz sezonun verilerine göre en az 16 puan toplaması gerekiyor. 16 puan toplayan iki takımdan bir tanesi, geçen sezon ilk 8'de yer almıştı. Football Meets Data'nın verilerine göre ise Beşiktaş'ın ilk 8'e girme olasılığı yüzde 51.7 gösteriliyor. Kartal'ın ilk 24'e kalma olasılığı yüzde 99.1.

HAKEM ALMAN STEGEMANN

Beşiktaş'ın yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacağı maçı Sascha Stegemann yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Celtic Park'ta TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Martin Petersen olacak.

İSKOÇYA'YA YOLCULUK BUGÜN

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını bugün saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş kafilesi, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İskoçya'ya hareket edecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.