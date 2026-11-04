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Anasayfa Beşiktaş Celtic futbolcusu Liam Scales: Bir seri yakalamak istiyoruz

Celtic futbolcusu Liam Scales: Bir seri yakalamak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Celtic'te deneyimli stoper Liam Scales karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 20:41 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 20:42
Celtic futbolcusu Liam Scales: Bir seri yakalamak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacak İskoçya ekibi Celtic'te tecrübeli stoper Liam Scales basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Liam Scales, Celtic'in kötü sezon geçirdiğini ama bunu düzeltmek için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Takımı "layık olduğu yere" getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Scales, şunları kaydetti:

"Yarın dayanıklılık göstermemiz ve hepimizin hazır olması gereken bir gün. İki yıl sonunda geldiğimiz noktanın farkındayız. Çabalıyoruz. Umuyoruz ki hak ettiğimiz yerde oluruz. Celtic'in ne kadar büyük olduğunun herkes farkında. Ancak 10 oyuncunuzu kaybettiğinizde ne kadar zor durumda olduğunuzun farkında olmalısınız. Şu ana kadarki performansımız ve oyun için sorumluluk almamız gerekiyor. Taraftarın hayal kırıklığının farkındayız. 4 gün içinde evimizde, sahamızda kazandığımız 2 galibiyet mükemmel olurdu. Bir seri yakalamak istiyoruz. Bazı oyuncular ve takımlar iyi ve kötü zamanlar geçirirler. Burada önemli olan istikrarı yakalamak ve o şekilde çalışmaktır. Bazen zor zamanlardan geçersiniz. Kendinize inanırsanız ve eksiklerinizi düzelterek ilerlerseniz işler lehinize dönebilir."

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