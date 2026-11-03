Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gözler Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna çevrildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan siyah-beyazlıların kaptanının, 5 Kasım Perşembe günü oynanacak Celtic mücadelesinde sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Orkun Kökçü'nün takıma dönüşü için Celtic karşılaşması gündeme gelse de teknik heyetin oyuncuyu riske etmek istemediği belirtiliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 1 Kasım'da oynanan Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı açıklamada milli futbolcunun durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Italiano, Orkun'un oynamak istediğini ancak henüz yüzde 100 hazır olmadığını belirterek, tamamen hazır olduğunda takıma katılacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam, kaptanın Celtic maçının ardından takıma dönmesini umduğunu da ifade etti.

ORKUN KÖKÇÜ CELTIC MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Beşiktaş taraftarlarının en çok merak ettiği konulardan biri de Orkun Kökçü'nün Celtic karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı. Ancak milli futbolcunun karşılaşmada forma giyeceği veya maç kadrosunda bulunacağı henüz kesinleşmiş değil.

29 Ekim tarihli haberlerde Orkun'un Celtic deplasmanında kadroya alınmasının beklendiği, ancak ilk 11'de başlamasının öngörülmediği aktarılmıştı. Bununla birlikte teknik direktör Italiano'nun 1 Kasım'daki açıklaması, oyuncunun dönüşü konusunda daha temkinli bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle Orkun Kökçü'nün Celtic maçında ilk 11'de yer alacağı yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor. Son karar, oyuncunun sağlık durumu ve maç öncesindeki değerlendirmelerin ardından verilecek.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, yaşadığı ayak sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalıyor. Milli futbolcunun yeniden forma giyebilmesi için sağlık ekibinin kontrolünde tedavi ve hazırlık süreci devam ediyor.

Teknik heyetin önceliği, kaptanın tamamen iyileşerek sahalara dönmesi. Orkun'un erken dönerek yeniden sakatlık yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında Celtic ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki Celtic Park'ta oynanacak mücadele, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.