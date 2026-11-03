Dusan Vlahovic, Kasımpaşa maçında yere düşerken yüzüne tokat yedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Dusan Vlahovic, Kasımpaşa maçında yere düşerken yüzüne tokat yedi. Mario Balotelli'nin ünlü sözünü hatırlatan tepkisi, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Pozisyonun ardından Kasımpaşalı oyuncunun kart görmemesine sinirlenen Vlahovic, yedek kulübelerine doğru bakıp öfkeyle "Why always me? (Neden hep ben?)" diye bağırdı. Kenardan yüksek sesle talimat veren İtaliano ise o anda Sırp yıldızı yeniden maça odaklanmaya çağırdı ve motive etmeye çalıştı.