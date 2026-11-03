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Anasayfa Beşiktaş Kaptan Orkun acil aranıyor

Kaptan Orkun acil aranıyor

Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen orta sahadaki kilit ismi kaptan Orkun Kökçü’nün yokluğunda kazanmakta güçlük çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Kaptan Orkun acil aranıyor
Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen orta sahadaki kilit ismi kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda kazanmakta güçlük çekiyor. Siyah-beyazlılar, milli maestronun formasından uzak kaldığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'a 2-0 yenildi. 26 yaşındaki tecrübeli yıldızın yedek soyunduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Kauno Zalgiris rövanş maçında da sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu süreçte tek galibiyeti Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla elde etti.
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