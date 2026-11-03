Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! Celtic maçında forma giyecek mi?

Ligde 2 farklı öne geçtiği Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yokluğu derinden hissedildi. Italiano'nun, dönüşünü dört gözle beklediği yıldız oyuncuyu bugün antrenmanda deneyeceği ifade edildi. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Crystal Palace maçlarında görev alamayan milli futbolcunun yokluğunda Beşiktaş sadece Başakşehir'i mağlup etti. Diğer üç karşılaşmanın birinde yenilgi yaşayıp, ikisinde ise berabere kaldı. Orkun'un eksikliğinin takımı sadece oyun planı olarak değil mental olarak da etkilediği düşünülüyor.

ITALIANO YAKIN TAKİPTE

Şimdi gözler kritik mücadeleler öncesi kaptana çevrildi. Perşembe günü Celtic deplasmanına gidecek olan siyah beyazlı ekipte 25 yaşındaki futbolcunun bugünkü (3 Kasım Salı) antrenmanda deneneceği kaydedildi. Sabah'ın haberine göre Şayet Orkun'un ayak tabanında yaşadığı ağrı devam ederse Celtic maçında da forma giyemeyecek.