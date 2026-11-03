CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Italiano, Sergen ve Solskjaer’i geçti

Italiano, Sergen ve Solskjaer’i geçti

Vincenzo Italiano, Süper Lig’in ilk 10 haftasında ortaya koyduğu puan performansıyla son üç sezonun teknik direktörlerini geride bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Italiano, Sergen ve Solskjaer’i geçti
Vincenzo Italiano, Süper Lig'in ilk 10 haftasında ortaya koyduğu puan performansıyla son üç sezonun teknik direktörlerini geride bıraktı. Italiano, ilk 10 haftalık süreçte, 19 puan kazandırdı. Söz konusu dönemde Norveçli Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş 18 puan toplarken, Sergen Yalçınlı siyah-beyazlılar ise 17 puanda kaldı.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor!
G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Başkan Erdoğan ve Myung'dan "kan kardeşiyiz" mesajı! Ankara-Seul hattında nükleer ortaklık: Ticarette 15 milyar dolar hedefi ve 4 anlaşma
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sara için o rakamı gözden çıkardılar!
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Celtic-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 12:35
G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! 12:34
Fenerbahçe'ye 2. Lig'den transfer! Fenerbahçe'ye 2. Lig'den transfer! 12:19
Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak! Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak! 11:58
Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri 11:48
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! 11:46
Daha Eski
Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Sara için o rakamı gözden çıkardılar! 11:41
"Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" "Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" 11:22
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... 11:19
Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Trabzonspor'da gözler Salah'ta! 11:07
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! 10:37
Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! 10:23