Italiano, Sergen ve Solskjaer’i geçti

Vincenzo Italiano, Süper Lig’in ilk 10 haftasında ortaya koyduğu puan performansıyla son üç sezonun teknik direktörlerini geride bıraktı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Vincenzo Italiano, Süper Lig'in ilk 10 haftasında ortaya koyduğu puan performansıyla son üç sezonun teknik direktörlerini geride bıraktı. Italiano, ilk 10 haftalık süreçte, 19 puan kazandırdı. Söz konusu dönemde Norveçli Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş 18 puan toplarken, Sergen Yalçınlı siyah-beyazlılar ise 17 puanda kaldı.