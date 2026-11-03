Celtic uyarısı!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanında galibiyeti koruyamayan ve şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, gözünü 5 Kasım Perşembe günü Celtic Park'ta saat 23.00'te oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic maçına çevirdi. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, ilk 24'ü büyük ihtimalle garantileme yolunda İskoçya'daki kritik maç öncesinde, takımı motive etmeye çalışıyor. Futbolcularından Kasımpaşa maçını unutmalarını isteyen İtalyan teknik adam, lacivert-beyazlılar karşısında yaptıkları hataları Celtic maçında tekrarlamamaları için ciddi uyarılarda bulundu. Avrupa Ligi'nde milli araya moralli girmek amacındaki siyah- beyazlılar, İskoçya'dan zaferle dönerek biraz olsun taraftarlarını teselli etmek istiyor. Kara Kartal, Konferans Ligi'nde 7 puanla 8. sırada yer alırken, 3'te sıfır çeken Celtic 35'le sondan ikinci sırada bulunuyor.