CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor! 2022-2023 sezonundan beri...

Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor! 2022-2023 sezonundan beri...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yla 2-0'dan 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 5 sezonun en kötü başlangıcına imza attı. Dolmabahçe'de 5'te 5 yapan ve 10 maçtır namağlup olan Kara Kartal, dış sahada ise 5 maçta 4 puan topladı. Siyah-beyazlılar, 2022-2023'ten beri en az puan topladığı sezona imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor! 2022-2023 sezonundan beri...

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'da deplasmanında 2-0'I koruyamayan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yara aldı. Dolmabahçe'deki müthiş performansını deplasmana yansıtamayan Kara Kartal, dış sahada oynadığı ilk 5 maçta 4 puan topladı ve son 5 sezonun en düşük puanlı performansını sergiledi. Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo İtaliano ile iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 2022-23'ten beri deplasmanda en az puan topladığı (4) sezonu yaşıyor. Ligde dış sahada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 de mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, deplasman performansıyla taraftarını üzdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda en son 5 Eylül'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde 2-1 kazandı.

"BU SORUN HEMEN ÇÖZÜLMELİ"

Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın puan kaybı İtalyan basınında da yankı buldu. Bu beraberlik; Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo İtaliano'nun ülkesinde de gündem oldu. Virgilio karşılaşmayı, "Beşiktaş'ta İtaliano inanamıyor, bir türlü rahat edemiyor: 'Bu sorun hemen çözülmeli'" başlığıyla okuyucularına aktardı. Calciomercato ise Vlahovic'i öne çıkardığı haberinde "Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak İtaliano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı" manşetini kullandı.

6

Beşiktaş, deplasmanda 6 gol atarken, 9 gol yedi.

9

Deplasman kabusu yaşayan Beşiktaş, Dolmabahçe'de ise tam tersi bir grafik çiziyor. Kara Kartal, evinde Süper Lig ve Avrupa'da 5'er maça çıkarken, 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

19

Beşiktaş, ilk 10 haftalık periyotlar itibarıyla son 5 sezonda üç kez 19 puan topladı.

NUBEL KALESİNİ KAPATAMADI

Yeni sezona Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta kalesini gole kapatarak başlayan Beşiktaş, son 10 karşılaşmada bunu 2 kez başardı. İtaliano yönetiminde hücumda sorun yaşamayan siyah-beyazlılar, son dönemde bu performansı takım savunmasında gösteremedi. Bu 10 maçlık dönemde, Fenerbahçe, Marsilya, Amed, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, C.Palace ve Kasımpaşa maçlarında kalesini kapatamadı. Bu süreçte sadece Erzurumspor (3-0) ve Başakşehir (2-0) karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.

OLAITAN: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ

Beşiktaş'ta son dönemin formda isimlerinden Junior Olaitan, Kasımpaşa beraberliğinin ardından sosyal medya hesabından özür diledi. Beninli maestro, "2-0'lık üstünlüğü kaçırmak hayal kırıklığı yarattı. En iyi performansımı sergileyemedim; daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Sorumluluğu üstleniyor, yaşananlardan ders çıkarıyor ve daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz" dedi.

SUSKUNLUĞU BOZDU AMA...

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Trossard, K.Paşa'ya gol atıp, 4 haftalık gol orucunu sona erdirdi ama bu performansı galibiyete yetmedi. 32 yaşındaki hücumcu, siyah-beyazlılarla ilk golünü Erzurum karşısında kaydetmişti. Sakatlığı nedeniyle Amed maçında oynamayan Trossard, Kocaeli, Trabzon ve Başakşehir maçlarında gol bulamamıştı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında...
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Devlet Bahçeli'den Avrupa'ya Libya tepkisi: Türkiye'ye parmak sallamak AB'nin harcı değil! Kudüs İttifakı çıkışı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi!
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Sara için o rakamı gözden çıkardılar! 11:41
"Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" "Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" 11:22
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... 11:19
Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Trabzonspor'da gözler Salah'ta! 11:07
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! 10:37
Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! 10:23
Daha Eski
Shakhtar Donetsk-Sporting maçı bilgileri Shakhtar Donetsk-Sporting maçı bilgileri 10:21
F.Bahçe'de tesadüfler silsilesi! F.Bahçe'de tesadüfler silsilesi! 10:10
F.Bahçe, yarın Liverpool'u ağırlayacak! F.Bahçe, yarın Liverpool'u ağırlayacak! 09:51
GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? 09:36
Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! 09:26
Stuttgart'ın Galatasaray paylaşımı olay oldu! Stuttgart'ın Galatasaray paylaşımı olay oldu! 09:11