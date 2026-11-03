Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor! 2022-2023 sezonundan beri...

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'da deplasmanında 2-0'I koruyamayan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yara aldı. Dolmabahçe'deki müthiş performansını deplasmana yansıtamayan Kara Kartal, dış sahada oynadığı ilk 5 maçta 4 puan topladı ve son 5 sezonun en düşük puanlı performansını sergiledi. Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo İtaliano ile iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 2022-23'ten beri deplasmanda en az puan topladığı (4) sezonu yaşıyor. Ligde dış sahada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 de mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, deplasman performansıyla taraftarını üzdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda en son 5 Eylül'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde 2-1 kazandı.

"BU SORUN HEMEN ÇÖZÜLMELİ"

Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın puan kaybı İtalyan basınında da yankı buldu. Bu beraberlik; Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo İtaliano'nun ülkesinde de gündem oldu. Virgilio karşılaşmayı, "Beşiktaş'ta İtaliano inanamıyor, bir türlü rahat edemiyor: 'Bu sorun hemen çözülmeli'" başlığıyla okuyucularına aktardı. Calciomercato ise Vlahovic'i öne çıkardığı haberinde "Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak İtaliano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı" manşetini kullandı.

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Beşiktaş, deplasmanda 6 gol atarken, 9 gol yedi.

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Deplasman kabusu yaşayan Beşiktaş, Dolmabahçe'de ise tam tersi bir grafik çiziyor. Kara Kartal, evinde Süper Lig ve Avrupa'da 5'er maça çıkarken, 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Beşiktaş, ilk 10 haftalık periyotlar itibarıyla son 5 sezonda üç kez 19 puan topladı.

NUBEL KALESİNİ KAPATAMADI

Yeni sezona Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta kalesini gole kapatarak başlayan Beşiktaş, son 10 karşılaşmada bunu 2 kez başardı. İtaliano yönetiminde hücumda sorun yaşamayan siyah-beyazlılar, son dönemde bu performansı takım savunmasında gösteremedi. Bu 10 maçlık dönemde, Fenerbahçe, Marsilya, Amed, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, C.Palace ve Kasımpaşa maçlarında kalesini kapatamadı. Bu süreçte sadece Erzurumspor (3-0) ve Başakşehir (2-0) karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.

OLAITAN: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ

Beşiktaş'ta son dönemin formda isimlerinden Junior Olaitan, Kasımpaşa beraberliğinin ardından sosyal medya hesabından özür diledi. Beninli maestro, "2-0'lık üstünlüğü kaçırmak hayal kırıklığı yarattı. En iyi performansımı sergileyemedim; daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Sorumluluğu üstleniyor, yaşananlardan ders çıkarıyor ve daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz" dedi.

SUSKUNLUĞU BOZDU AMA...

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Trossard, K.Paşa'ya gol atıp, 4 haftalık gol orucunu sona erdirdi ama bu performansı galibiyete yetmedi. 32 yaşındaki hücumcu, siyah-beyazlılarla ilk golünü Erzurum karşısında kaydetmişti. Sakatlığı nedeniyle Amed maçında oynamayan Trossard, Kocaeli, Trabzon ve Başakşehir maçlarında gol bulamamıştı.