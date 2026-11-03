Asistler beklerden

Kasımpaşa deplasmanında galibiyeti koruyamayan Beşiktaş'ta tek sevindirici gelişme beklerin performansı oldu. Vincenzo İtaliano'nun göreve gelişiyle birlikte form grafiğindeki yükseliş dikkat çeken sol bek Rıdvan Yılmaz, skor üretimine katkıda bulunmaya devam ederken, Panamalı sağ bek Amir Murillo da hücuma katkısıyla öne çıkmayı başardı. Kasımpaşa karşısında Leandro Trossard'a gol pası veren 25 yaşındaki Rıdvan, bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini yaptı. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde ağları havalandıran tecrübeli savunmacının toplam 3 asisti var. Murillo da ofansif katkı olarak kariyerinin en görkemli sezonlarından birini geçiriyor. Vlahovic'in kaydettiği ikinci golün asistini yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 2 gol pası veren deneyimli bek, iki kulvarda 4 kez de ağları havalandırdı. Rıdvan-Murillo ikilisi toplam 10 gole doğrudan etki ederek, öne çıkmayı başardı.

Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo, Celtic karşısında İtaliano'nun yine önemli kozları olacak.