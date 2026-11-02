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Anasayfa Beşiktaş Suskunluğunu bozdu

Suskunluğunu bozdu

Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarını boş geçen Dusan Vlahovic, Kasımpaşa karşısında Beşiktaş’ın ikinci golünü kaydederek suskunluğuna son verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan renklerine kattığı Dusan Vlahovic, suskunluğuna son verdi. İlk 11'de görev yaptığı Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir FK sınavlarını boş geçen 26 yaşındaki golcü, dün akşam 47'nci dakikada sahne aldı. Murillo'nun asistinde kaleciyle karşı karşıya kalan ve topu köşeden ağlarla buluşturan Sırp forvet, Süper Lig'deki 7'nci golünü kaydetti. Rakip savunmayı çok zorlayan ve sahada basmadık yer bırakmayan Dusan Vlahovic, takımının en iyilerinden biriydi. Süper Lig'deki 6 golünü sol ayağıyla atan siyah-beyazlı forvet, lacivert-beyazlı takım karşısında ilk kez sağ ayağıyla fileleri havalandırdı.

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