Spor yazarlarından Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumları! "Trossard'ın en yorgun hali bile..."

Beşiktaş bu maçı kazanıp deplasman şanssızlığını da kırabilirdi, olmadı. Italiano'nun Cerny'i çıkarması ne kadar doğruysa Trossard'ı çıkarması o derece yanlıştı. Trossard'ın en yorgun hali bile Rashica'dan daha iyidir bunu bilmesi gerek. Italiano ve öğrencileri üst üste hatalar yapınca sezon boyu çok aranacak iki puan uçtu gitti vesselam. Kötü bir hakem Agbadou'yu maçın başında atabilirdi, iyi bir hakem ise Vlahovic'e atılan tokadı asla cezasız bırakmazdı. Dün sahadaki hakem masal gibiydi; bir vardı, bir yoktu...