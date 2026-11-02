Rıdvan’dan yine katkı

Vincenzo Italiano'nun göreve gelişiyle birlikte form grafiğindeki yükseliş dikkat çeken Rıdvan, skor üretimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Leandro Trossard'a gol pası veren 25 yaşındaki sol bek, bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini yaptı. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde ağları havalandıran Rıdvan Yılmaz'ın toplam 3 asisti bulunuyor.