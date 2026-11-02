Nübel’den 4 kurtarış

Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel, dün akşam 2 gol yemesine rağmen kalesindeki performansıyla dikkat çekti. 30 yaşındaki Alman file bekçisi, 37'nci dakikada net pozisyonda Kasımpaşa'nın forveti Benedyczak'a gol izni vermedi. 2'nci gol sonrası büyük üzüntü yaşayan tecrübeli eldiven, toplam 4 kurtarışla maçı tamamladı.
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