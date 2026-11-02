Murillo’nun 2’nci asisti

Amir Murillo ofansif katkı olarak kariyerinin en görkemli sezonlarından birini geçiriyor. 30 yaşındaki futbolcu, dün akşam Kasımpaşa karşısında Dusan Vlahovic'in kaydettiği ikinci golün asistini yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 2 gol pası veren deneyimli oyuncu, iki kulvarda 4 kez de ağları havalandırmayı başardı. Savunmada görev almasına rağmen toplam 6 gole doğrudan etki eden Amir Murillo; Çorum FK, Kauno Zalgiris, Marsilya ve Hoffenheim müsabakalarında fileleri sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu maç sonrası şöyle konuştu: "2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık. Ritmimizi kaybettik. Rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik. Çok üzüntü verici."