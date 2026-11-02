Golü yetmedi

Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Trossard karşılaşmanın açılış golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu oyundan çıktıktan 4 dakika sonra Beşiktaş gol yedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leandro Trossard, sahada kaldığı süre boyunca her zaman elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kasımpaşa maçında da sahneye çıkan başarılı futbolcu 28'de Rıdvan Yılmaz'ın pasında perdeyi açan isim oldu. F.Bahçe deplasmanında da asist yapan Belçikalı futbolcu, Kasımpaşa önünde de etkili oldu. Karşılaşmanın 83. dakikasında kenara gelen ve yerini Rashica'ya bırakan Trossard'ın çıkışından 4 sonra Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Beşiktaş böylece 2 puan daha bıraktı.