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Anasayfa Beşiktaş Celtic'ten Oxlade-Chamberlain kararı! Beşiktaş'a karşı ilk 11 mi çıkacak?

Celtic'ten Oxlade-Chamberlain kararı! Beşiktaş'a karşı ilk 11 mi çıkacak?

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Celtic'in İskoçya Premier Ligi'nde Falkirk'e mağlup olduğu maçta uzun bir aradan sonra İskoç ekibiyle ilk 11'de başlamıştı. Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill, maç sonu yaptığı açıklamada Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş karşısında ilk 11'de başlayabileceğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 12:15
Celtic'ten Oxlade-Chamberlain kararı! Beşiktaş'a karşı ilk 11 mi çıkacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4'üncü haftasında İskoç temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşılaşacak. Celtic, Beşiktaş mücadelesi öncesinde İskoçya Premier Ligi'nde 1 Kasım Pazar günü Falkirk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Celtic'te forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, İskoçya ekibinde uzun süre sonra mücadeleye ilk 11'de başladı. Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill, Sky Sports'a verdiği demeçte, Chamberlain ilk 11'ine geri dönmesinin nedenini açıkladı. O'Neill karşılaşma öncesinde yaptığı röportajda, İskoç devinin İsveçli orta saha oyuncusu Benjamin Nygren'in yerine kadroda yer alan yıldız oyuncu için şunları söyledi:

"Oxlade-Chamberlain'in o muhteşem tecrübesini getireceğini umuyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Topla başa çıkabiliyor, bu harika. Bence son birkaç maçta eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi bize verebilir. Bununla birlikte, bizim için çok önemli goller atma konusunda harika bir performans sergileyen Nygren şu anda biraz ağrı çekiyor, bu yüzden Alex'in maça ilk 11'de başlama fırsatı var."

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