Bu sorunu çözmeliyiz

Beşiktaş 2-0'lık skor üstünlüğünü yakaladığı maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla yetindi. 90 dakika sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Vincenzo Italiano, deplasmandaki kötü performansa dikkat çekti. İtalyan hoca şöyle konuştu: "Maalesef 2-0'dan maçı verdik. Sonrasında oyunumuzun şiddeti ve kalitesi azaldı. Üçüncü golü bulmak için 4-5 çok iyi fırsat yakaladık. Ancak dikkat eksikliği yaşadık, ritmimiz düştü.

2 GÜZEL GOL ATTILAR

Takım kontrolü kaybetti ve 2 gol yedik. Rakibimizi tebrik ediyorum, 2 güzel gol attılar. Deplasmandaki oyunumuzu ve sonuçlarımızı düzeltmeliyiz. Bundan sonraki dış saha maçlarında bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Deplasmanda kazanabiliriz, ancak iç sahadaki kalite ve konsantrasyonumuzu bir türlü sergileyemiyoruz. İç saha maçlarında daha az hata yapıyoruz. Bu performansımızı deplasmana da taşımamız gerekiyor. Galibiyete yakındık, olmadı. Bunu çözmemiz lazım."