Bir varmış bir yokmuş

Beşiktaş'ta bu sezon deplasman maçları tam anlamıyla dert olmaya başladı. Siyah-beyazlılar dış sahada oynadığı maçlarda üst üste kayıplar yaşamaya devam ediyor. Kasımpaşa deplasmanında her şey çok iyi başlamıştı. Italiano'nun öğrencileri üst üste gelen gollerle 2-0'ı bile yakaladı ancak devamı gelmedi. İlk olarak 28. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasında Trossard güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. İlk yarı bu şekilde bitti.

SADECE F.BAHÇE!

Dakikalar 47'yi gösterdiğinde Murillo, Vlahovic'e 'al da at' pası verdi. Sırp yıldız da topu köşeye gönderip farkı açtı. Ancak bu avantajını koruyamayan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı durduramadı. Önce 60'da Hajradinovic'in ortasına iyi yükselen Winck, kaleci Nübel'i geçmeyi başardı. 87'de ise Kerem'in ortasında ceza alanında tek başına topa yükselen Marcus Rafferty, maçın skorunu belirledi. Beşiktaş bu sezon çıktığı 5 deplasmanda 4 puan alabilirken sadece F.Bahçe'yi yendi.

KADROYU BOZMADI

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, ligde son oynanan Başakşehir maçındaki kadroyu bozmadı. Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'i bozmayan İtalyan çalıştırıcı, Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Olaitan, Cerny, Trossard ve Vlahovic ile maça başladı.

ERNEST POKU ŞOKU

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı yıldızı Ernest Poku, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Hastalığı nedeniyle kadrodan çıkartılan başarılı kanat oyuncusu, dün formasını giyemedi. Hollandalı oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta forma giyip, 1 gol kaydetti.

ORKUN KÖKÇÜ RİSKE EDİLMEDİ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan kaptan Orkun, Kasımpaşa önünde riske edilmedi. Oyuncusunun forma giymek istediğini belirten teknik direktör Italiano, riske girmek istemediklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, Celtic maçında da kaptana şans vermeyecek.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar zorlu Kasımpaşa mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma için kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmada tezahüratlarla takımlarına 90 dakika boyunca destek oldu.

YALÇIN TRİBÜNDEYDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti. Göreve geldikten sonra Süper Lig'deki karşılaşmaları tribünden izlemeye başlayan Sergen Yalçın, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve iki kulübün yöneticileriyle yan yana takip etti.

KEREM: MUTLUYUZ

Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, Beşiktaş karşısında son dakikalarda gelen golle bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Demirbay mücadele bitiminde yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Pırlanta gibi kardeşlerim var; genç, yetenekli, istekli, hiç pes etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

'BAZILARI KENDİNİ SÜPERSTAR SANIYOR'

Kasımpaşa'nın ilk golünü atan Claudio Winck, Beşiktaş maçlarında harika bir performans sergiliyor. Bugüne kadar siyah-beyazlı takıma karşı 5 kez rakip olan tecrübeli futbolcu, 5. skor katkısında bulundu. 60'da Hajradinovic'in ortasına iyi yükselen Claudio Winck, kaleci Nübel'i avladı. Maç sonunda ise Beşiktaşlı oyunculara sert bir göndermede bulunan Winck, "Beşiktaş'ın bazı oyuncuları, kendilerini olduğundan büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar görüyor. Sahada çok kibirliydiler. Bazı oyuncular bize hiç saygı göstermedi" ifadelerini kullandı.