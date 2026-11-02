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Anasayfa Beşiktaş Agbadou’dan hatalar

Agbadou’dan hatalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun savunmada Emirhan Topçu ile birlikte görev verdiği Emmanuel Agbadou son derece kritik hatalar yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Agbadou’dan hatalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun savunmada Emirhan Topçu ile birlikte görev verdiği Emmanuel Agbadou son derece kritik hatalar yaptı. Fildişi Sahilli savunmacı 6'ncı dakikada büyük hata yaparak topu Hajradinovic'e kaptırdı. Boşnak oyuncu ile Agbadou'nun mücadelesinde Hajradinovic yerde kaldı, hakem Reşat Onur Coşkunses oyunu devam ettirdi. Emre Belözoğlu pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği yönünde hakeme yoğun itirazda bulundu.

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