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Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü sözleri!

Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü sözleri!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Vincenzo Italiano, çekişmeli bir mücadelenin kendilerini beklediğinin altını çizerken zirve yarışından kopmamak adına kazanmaları gerektiğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 18:31
Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacakları karşılaşma öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, zirve yarışında kalabilmek adına mücadeleden galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurguladı.

"ÜST SIRALARDA KALMALIYIZ!"

"Çok söyledim daha önce, zor bir rakibe karşı oynayacağız. İşimiz zor bugün. Onlar da son maçlarını kazandılar ve savunmada iyi iş çıkarıyorlar. Zor bir maç bizi bekliyor.

Zor bir lig, işiniz kolay değil. Her takım sert mücadele ediyor buraya geldikten sonra anladım. Deplasmanda iyi sonuçlar alamadık, bu da bunu gösteriyor.

Son maçta kazandık. Başakşehir'e karşı iyi oynadık ve bugün de kazanmak istiyoruz. Üst tarafta kalmamız gerekiyor, kopmamamız gerekiyor. Üst taraftaki takımlar kazanıyor, bizim de aynısını yapmamız gerekiyor."

ORKUN KÖKÇÜ VE POKU AÇIKLAMASI

"Ernest Poku hasta, o yüzden aramızda yok. Ama Celtic maçında kendisini görebileceğimizi düşünüyorum. Orkun da yüzde yüzünde değil. Gereksiz risk almak istemedik. Yüzde yüz olduğunda aramızda olacak. Umarım Celtic maçından sonra aramıza katılır. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve sahada onun kalitesine ihtiyacımız var."

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