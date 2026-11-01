Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında alınan Kasımpaşa beraberliğinin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte başarılı çalıştırının dikkat çeken açıklamaları...

"2-0'DAN VERDİK MAÇI"

"Maalesef 2-0'dan verdik maçı. Bence sonradan şiddetimiz, kalitemiz birazcık azaldı. 4-5 tane çok iyi şans yakaladık 3. gol için. Fakat işte maalesef dikkat eksikliği oldu, ritim düştü. Takım orada kontrolü kaybetti ve 2 gol yedik. Onları tebrik ediyorum, 2 güzel gol attılar. 2-0 elimizdeydi maç, bunu verdik. Düzeltmemiz gerekiyor. Deplasmandaki oyunu, sonuçları düzeltmeliyiz. Maç elimizdeydi, 2-0'dan verdik. Bundan sonraki deplasmanlarda bunları çözmemiz gerekiyor."

"ÇÖZÜM BULMAMIZ LAZIM"

"Bence bugün eski deplasmanlara bakarsak, galibiyete çok yakındık. Fenerbahçe maçını kazandık. Aradan zaman geçti ama onu kazandık. Bu takımın deplasmanda kazanacak kapasitesi var ama iç sahadaki kaliteyi, konsantrasyonu deplasmanda gösteremiyoruz ve bedelini çok ağır ödüyoruz.

Böyle olunca rakipler de iyi oynuyor. 2 güzel gol attılar. İç sahada çok az hata yapıyoruz, çok şans yaratıyoruz, mükemmel denecek oyuna deplasmanda erişemiyoruz. Çözüm bulmamız lazım, bulacağız. Galibiyete çok yakındık, olmadı. Bunu çözmemiz lazım."