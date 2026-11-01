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Anasayfa Beşiktaş Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında neden yok, sakat m? Kartal bugün eksik!

Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında neden yok, sakat m? Kartal bugün eksik!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadele öncesinde kaptan Orkun Kökçü'nün durumu merak ediliyor. Peki, Orkun Kökçü neden yok, sakatlığı ne? Milli futbolcu ne zaman sahalara dönecek? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 18:34
Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında neden yok, sakat m? Kartal bugün eksik!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü'nün sağlık durumu gündeme geldi. Son üç resmi karşılaşmada forma giyemeyen milli futbolcunun Kasımpaşa maçında da oynaması beklenmiyor. Peki, Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında neden yok, sakat mı? Beşiktaş'ın kaptanı ne zaman sahalara dönecek? İşte ayrıntılar...

ORKUN KÖKÇÜ KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK?

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, sağ ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden milli futbolcunun henüz tamamen hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu riske etmek istemediği belirtildi.

Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında da görev yapamamıştı. Siyah-beyazlılarda sağlık ekibi, oyuncunun sahalara dönüş sürecini yakından takip ediyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?

Beşiktaş Kulübünün 16 Ekim 2026 tarihinde yaptığı resmî açıklamaya göre Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi.

Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanmıştı. İstanbul'a dönüşünün ardından gerçekleştirilen MR incelemesiyle sakatlığın boyutu belirlenirken oyuncunun tedavisine başlandı.

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Milli oyuncunun en iyi ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic karşılaşmasında kadroya dönmesi hedefleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Orkun Kökçü'nün yokluğunda Beşiktaş'ın orta saha tercihleri değişecek. Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki muhtemel ilk 11 değerlendirmelerinde Salih Özcan, Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan gibi isimler öne çıkıyor.

Siyah-beyazlılarda Fabio Miretti'nin de sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Orta sahadaki eksiklerin ardından Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri karşılaşma öncesinde önem kazandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

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