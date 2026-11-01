Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıraları hedefleyen siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda üç puan alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan mücadelesi verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kasımpaşa-Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük çalacak hakem Reşat Onur Coşkunses olacak.

BEŞİKTAŞ 18 PUANLA SAHAYA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 18 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, üst sıralardaki yerini korumak ve liderlik yarışından kopmamak için Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak.

Beşiktaş, geçen hafta sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek moral kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da kazanarak ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Takımın önündeki Avrupa sınavı öncesinde alınacak üç puan, hem puan tablosu hem de moral açısından önem taşıyor.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 47. RANDEVU

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 27 galibiyet elde ederken Kasımpaşa 9 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa 55 gol kaydetti. İki takım, 1 Kasım'daki karşılaşmayla birlikte ligde 47. kez kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki performansını deplasman maçlarına taşımakta zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları alamazken Kasımpaşa mücadelesini bu açıdan önemli bir fırsat olarak görüyor.

Kara Kartal, zorlu deplasmanda kazanarak hem puan kayıplarını telafi etmek hem de ligde yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Kasımpaşa ise kendi sahasında alacağı sonuçla üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

İŞTE KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, İlie, Arous, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak-Sakyi, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

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