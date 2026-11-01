Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Italiano ve öğrencileri, deplasmanda kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, dokuz haftada topladığı 18 puanla haftaya dördüncü sırada girdi. Ev sahibi Kasımpaşa ise 16 puanla yedinci sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

İşte Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri, ilk 11'ler, mücadeleden öne çıkan detaylar...

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Giannoitis, Arous, Ilie, Winck, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi 1 Kasım 2026 Pazar saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

EMIRHAN TOPÇU VE TROSSARD SINIRDA

Siyah-beyazlılarda iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Emirhan ve Trossard mücadelede sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

27-9 ÜSTÜNLÜK

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım 27 kez kazanırken, Paşa 9 kez sahadan galip ayrıldı. 10 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu maçlarda Kartal, rakip fileleri 92 kez havalandırırken, Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi.

DIŞ SAHADA TEK GALİBİYET

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçları kazanırken, dış sahada ise aynı başarıyı gösteremedi. Bu sezon 4 deplasman sınavına çıkan siyah-beyazlı takım, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Fenerbahçe derbisinde elde etti. Kartal, Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a 3-2 ve Trabzonspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı kazanarak deplasman fobisine son vermek istiyor.