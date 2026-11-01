Dusan gole kilitlendi

Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan renklerine kattığı Dusan Vlahovic, Kasımpaşa maçında yeniden gol sevinci yaşamak istiyor. Sezona süper bir başlangıç yapan 26 yaşındaki forvet, ilk 11'de görev yaptığı Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir FK maçlarında ağları havalandıramadı. Sırp golcü bu akşam fileleri sarsarak 3 maçlık suskunluğuna son vermeyi amaçlıyor. Dusan Vlahovic, Çorum FK maçında hat-trick yaptıktan sonra Fenerbahçe derbisinde ve Amedspor sınavında da gol kaydetmişti. Siyah-beyazlı oyuncu son golünü 7'nci haftada Kocaelispor'a penaltıdan atmıştı. Vlahovic 6 gol, 1 asistle 7 gole doğrudan etki etti.