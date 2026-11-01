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Anasayfa Beşiktaş Delicesine seviyorum!

Delicesine seviyorum!

İtalyan basınına konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, “Bu sporu delicesine seviyorum. Sicilya’daki küçük kasabam Ribera’nın sokaklarında koştuğum günlerden beri aynı tutkuya sahibim” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Delicesine seviyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınına konuştu. Futbola tutkuyla bağlı olduğunu vurgulayan İtalyan hoca, "Eğer futbolcuların aklında birlikte çalıştıkları teknik direktörden küçücük bir şey bile kalıyorsa o teknik direktör doğru noktalara dokunmayı, biraz duygu ve bu spora tutkuyu aktarmayı başarmış demektir. Bu sporu tutkuyla, biraz da takıntıyla yaparsınız. Çünkü hızlı ilerliyor. Rakipler hazırlanıyor, hiçbir şeyi boşlamamalı ve her ayrıntıya dikkat etmelisiniz.

ZİHİNLERE GİRMELİSİNİZ

Olumsuz dönemler yaşamak çok kolay. İşlerin kötü gittiği uzun süreçlerden kaçınmak için çok çalışmalısınız. Zorluklara tepki vermeyi bilmeli ve futbolcularınızın zihnine girmelisiniz. En zor kısım da bu. Bu mesleğin güzel yanları bunlar. Bana büyük mutluluk veriyor. Bu sporu delicesine seviyorum. Sicilya'daki küçük kasabam Ribera'nın sokaklarında koştuğum günlerden beri aynı tutkuya sahibim. Bugün de hiçbir şey değişmedi" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

İtalyan hoca, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile ilişkisi hakkında "Aramızda belki de böyle kalmaya mahkum platonik bir sevgi var. Bir türlü gerçek anlamda temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman hissettiği takdirden mutluyum. Onlar kendi yollarına, ben de başka bir yola girdim. Şimdi Beşiktaş ile lig şampiyonluğu kazanmanın hayalini kuruyorum" şeklinde konuştu.

ÇOK TEKLİF ALDIM

Tecrübeli çalıştırıcı Bologna ile ilişkisi sona erdikten sonra yurt dışındaki takımlardan çok sayıda teklif aldığını belirterek şöyle devam etti: "Premier Lig kulüpleri, Benfica ve Beşiktaş'ın yöneticileriyle görüşme fırsatı bulduğum için çok mutlu oldum. Onlarla konuştuktan sonra düşüncelerim biraz değişti ve bu tercihi yapmaya karar verdim. Sonuçta futbol her yerde futbol."

MARADONA İLE BÜYÜDÜM

Arjantin ve Napoli efsanesi Diego Maradona ile ilgili de konuşan Italiano, "Napoli'de olduğum dönemde, takımı ileriye taşıyan ve Meksika'da 1986 Dünya Kupası'nı kazanan Maradona'yı izleyerek büyüdüm. Sahada yaptığı her şeye hayran kaldım" dedi.

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