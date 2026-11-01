Celtic maçı öncesi alarm

Beşiktaş'ın 5 Kasım'da Celtic'e konuk olacağı maç öncesinde İskoçya'da güvenlik operasyonu başlatıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın 5 Kasım'da Celtic'e konuk olacağı maç öncesinde İskoçya'da güvenlik operasyonu başlatıldı. Glasgow'daki maçın Bonfire Night kutlamaları ve muhtemel protestolarla aynı geceye denk gelmesi nedeniyle polis alarma geçti. Operasyon kapsamında 1.700'e kadar güvenlik personelinin vazifelendirilmesi planlanıyor. BBC'nin haberine göre; "Operation Amberlight" adı verilen operasyona, İngiltere ve Galler'den 18 polis teşkilatı destek verecek.