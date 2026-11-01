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Beşiktaş, Kasımpaşa virajında! Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek hem zirve takibini sürdürmek hem de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Celtic maçı öncesi moral depolamak istiyor. İşte Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11 kararı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş, Kasımpaşa virajında! Muhtemel 11'ler...

Siyah-beyazlı takım Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında son yıllarda kendisine ters gelen Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak zorlu müsabaka, Beinsports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

HANESİNE 18 PUAN YAZDIRDI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 6 kez sahadan zaferle ayrılan, 3 de mağlubiyet yaşayan Kara Kartal'ın 18 puanı bulunuyor. Beşiktaş, lider Galatasaray'ın Konya'da kazandığı haftada lacivertli-beyazlı takımı yenerek hem zirve takibini sürdürmek hem de UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Celtic sınavı öncesi moral depolamak istiyor. Geçen hafta Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Vincenzo İtaliano'nun talebeleri, Kasımpaşa galibiyetiyle seri başlatmayı hedefliyor.

KAPTAN ORKUN VE MIRETTI YOK

Beşiktaş'ta iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisi, Crystal Palace ve Başakşehir FK maçlarını kaçıran kaptan Orkun Kökçü forma giyemeyecek. Vincenzo İtaliano'nun tam anlamıyla iyileşmeden 25 yaşındaki yıldıza forma vermek istemediği belirtildi. Palace karşılaşmasında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti de takımdaki yerini alamayacak.

EMIRHAN TOPÇU VE TROSSARD SINIRDA

Siyah-beyazlılarda iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Emirhan ve Trossard bu akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

27-9 ÜSTÜNLÜK

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım 27 kez kazanırken, Paşa 9 kez sahadan galip ayrıldı. 10 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu maçlarda Kartal, rakip fileleri 92 kez havalandırırken, Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi.

DIŞ SAHADA TEK GALİBİYET

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçları kazanırken, dış sahada ise aynı başarıyı gösteremedi. Bu sezon 4 deplasman sınavına çıkan siyah-beyazlı takım, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Fenerbahçe derbisinde elde etti. Kartal, Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a 3-2 ve Trabzonspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş bu akşam kazanarak deplasman fobisine son vermek istiyor.

KASIMPAŞA TERS GELİYOR

Kartal son yıllarda Kasımpaşa'ya üstünlük sağlamakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar ligde rakibine karşı son 5 maçta 1 kez galip gelebildi. 2023-2024 sezonunun 2. devresinde lacivert-beyazlılara 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon dış sahadaki ilk maç 1-1 biterken, Kartal Dolmabahçe'de 2-1 galip geldi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İtalyan hocanın idmanda maça yönelik taktik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, taktiksel çalışmanın ardından duran top ve bireysel şut çalışmalarıyla sona erdi.

İŞTE KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, İlie, Arous, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak-Sakyi, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

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