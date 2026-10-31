Hapoel Beer Sheva maçı Batum’da

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da oynanacak Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı için karar verildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da oynanacak Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı için karar verildi. Beşiktaş'ın yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından İsrail ekibiyle oynanacak maçın, Gürcistan'ın Batum şehrinde seyircili olarak oynanması kesinleşti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda, maçın Batum'da seyircili oynanması için çalıştıklarını belirtmişti.