Gaetano Castrovilli: Vincenzo Italiano ne yapacağını bilir
İtalyan ekibi Fiorentina'da Vincenzo İtaliano ile çalışan 29 yaşındaki futbolcu Gaetano Castrovilli, eski teknik direktörüne övgüler yağdırdı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
İtalyan ekibi Fiorentina'da Vincenzo İtaliano ile çalışan 29 yaşındaki futbolcu Gaetano Castrovilli, eski teknik direktörüne övgüler yağdırdı. İtaliano'nun oyun anlayışına hayran kaldığını belirten tecrübeli orta saha, "Beni gerçekten şaşırtmıştı. Sahaya çıkıp ne yapacağını biliyor; rakiplere sorun çıkarabiliyor. İlk çapraz bağ sakatlığımdan sonra beni arayıp 'Bu sadece en güçlülerin başına gelir' dedi. Takımlarını iyi oynatıyor" dedi.