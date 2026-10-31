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Beşiktaş'ta kabus Paşa'yla bitecek

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü sonuçlara yarın Kasımpaşa karşısında son verip şampiyonluk yolunda güç gösterisi yapmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ta kabus Paşa'yla bitecek

Vincenzo İtaliano yönetiminde bu sezon farklı bir görüntü çizen Beşiktaş, yarın şampiyonluk yolunda Kasımpaşa deplasmanında çok kritik bir maça çıkacak. Sahasında 5'te 5 yapmasına rağmen aynı formu dış sahada gösteremeyen Kara Kartal, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu kötü grafiği Kasımpaşa deplasmanında geride bırakıp, şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.

DIŞ SAHA FOBİSİNİ ATLATACAK

Vincenzo İtaliano, takımın üzerindeki deplasman fobisini Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte atlatması için oyuncularla bire bir ilgilenip motivasyon sağlamaya çalışırken, formda rakipleri önünde alacakları galibiyetin şampiyonluk yolunda çok önemli bir eşik atlama olacağını aktardığı öğrenildi. Kara Kartal, son 10 maçta sadece 1 kez yenilen Kasımpaşa'ya 3 maçtır kaybetmiyor. Geçen sezon Tüpraş'ta 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, son 10 maçta Kasımpaşa karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi elde etti.

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