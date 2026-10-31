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Beşiktaş'ta Joe Willock ısrarı

Tuttomercatoweb; zorlu maratonda Orkun Kökçü ve Miretti’nin sakatlıklarıyla rotasyonda zorlanan siyah-beyazlıların, uzun süredir peşinde olduğu Joe Willock için 10 milyon euro’yu gözden çıkardığını öne sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ta Joe Willock ısrarı

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, yoğun ve yıpratıcı fikstürde kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin sakatlıklarının ardından rotasyonda yaşadığı zorluk nedeniyle transferde önceliği orta sahaya verecek. Siyah- beyazlılar, yaz transfer döneminde Newcastle United'ın yüksek talepleri nedeniyle kadrosuna katamadığı Joe Willock için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalyan Tuttomercatoweb'in haberine göre Kara Kartal, İngiliz maestro için devre arasında 10 milyon euro'luk teklif sunacak. 27 yaşındaki tecrübeli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

OCAKTA İMZA ATABİLİRİZ

Joe Willock, Newcastle'la sözleşmesini uzatmaması halinde ocak ayından itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapıp, ön sözleşme imzalayabilecek. Başkan Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Willock'un ailesini İstanbul'a getirdiklerini, ev seçildiğini ve İtaliano ile Önder Özen'le en az 10 kez görüntülü görüşme yapıldığını söyleyip, yanına da iki defa gidildiğini belirtmişti. İngilizlerin talebinin 20 milyon pound olduğunu açıklayan Başkan Adalı, "Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada" diye umut dağıtmıştı.

Newcastle United'ın önemli isimleri arasında yer alan Joe Willock, bu sezon boy gösterdiği 11 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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